В Амурской области заявили о завершении пожароопасного сезона

Это связано со снижением среднесуточных температур воздуха

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Пожароопасный сезон закрыт на всей территории Амурской области в связи со снижением среднесуточных температур, сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

"В связи со снижением среднесуточных температур губернатор Приамурья Василий Орлов подписал постановление о закрытии пожароопасного сезона со 2 ноября на всей территории области", - говорится в сообщении.

За прошедший сезон в Приамурье зарегистрировано 470 природных пожаров на площади более 406 тыс. гектар. В 2022 году было выявлено на 30 природных пожаров больше. При этом общая площадь была меньше почти на 56% (260,5 тыс. гектаров). В этом году основные причины возникновения природных пожаров - деятельность населения и сухие грозы.

Регион продолжает готовиться к пожароопасному сезону 2024 года. Как утверждается, почти все регионы готовы более чем на 70%. Окашиваются заросшие участки, создаются минерализованные полосы вокруг населенных пунктов, ликвидируются несанкционированные свалки, бесхозные строения. Один из эффективных способов подготовки населенных пунктов к пожароопасному сезону - контролируемый профилактический отжиг. Рослесхоз ввел мораторий на весенние отжиги сухой травы, поэтому основные работы по уничтожению растительности приходятся на осень. Как считают в ведомстве, эта мера снизит риски распространения лесных пожаров в случае неблагоприятных погодных условий.