Президент Венесуэлы зажег рождественский крест на горе Гуарайра Репано

В Каракасе в честь праздника провели концерты

КАРАКАС, 2 ноября. /ТАСС/. По команде президента Венесуэлы Николаса Мадуро в среду вечером зажжен рождественский крест на горе Гуарайра в прямом эфире телеканала Venezolana de Televisiоn. Крест высотой в 37 м и шириной в 18 м, расположен на высоте 1,5 тыс. м и виден из любого района Каракаса.

"Наступило 1 ноября в Венесуэле, и сегодня стартует Рождество! Да здравствует народ! Да здравствует Родина! Да здравствует счастье!", - провозгласил Мадуро на площади перед президентским дворцом Мирафлорес, где собрались сотни жителей, и дал старт рождественским праздникам.

Несмотря на начало дождя, который президент назвал "благословенным", на площади выступили детские и молодежные танцевальные коллективы. Вокальная группа Каракучос исполнила популярные народные песни.

В центре Каракаса также прошел концерт, который открыла мэр Каракаса Кармен Мелентес.