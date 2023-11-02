Кредитная диета: когда россияне смогут сами ограничивать себя в количестве долгов?

С 1 октября 2022 года граждане — клиенты банков получили право отключать дистанционное оформление кредитов, а также онлайн-переводы, или устанавливать по ним предельные суммы и вообще самостоятельно выбирать, какой набор услуг они хотят видеть в своем личном кабинете или мобильном приложении. При этом банки обязаны идентифицировать устройство, с которого их клиент пользуется онлайн-банкингом. Это делается для того, чтобы, даже завладев паролем, злоумышленники не могли войти в личный кабинет клиента со своего телефона (или другого девайса). До октября прошлого года эта услуга была рекомендательной, хотя некоторые банки ее использовали. Но вот уже больше года, как она носит обязательный для всех характер.

Еще одна мера защиты от мошенников может быть введена в скором времени. В СМИ прошел ряд сообщений о том, что готовится законопроект, по которому россияне для совершения дистанционных финансовых операций смогут привлекать доверенных лиц. В том числе это коснется и самозапретов на кредиты. Гражданин сможет не просто блокировать себе возможность получения кредита, но и ставить условие — выдавать кредиты можно, но только при подтверждении доверенным лицом. Ожидается, что этот проект также скоро будет направлен в Госдуму.