Кредитная диета: когда россияне смогут сами ограничивать себя в количестве долгов?

Со второй половины 2024 года у россиян может появиться новый способ защиты своего финансового благополучия от внешних посягательств. Они смогут устанавливать самоограничения на получение и использование банковских кредитов и микрозаймов. Законопроект, предоставляющий такую возможность, прошел первое чтение и может быть принят до конца декабря.
В чем смысл и цель нового инструмента — рассказываем в карточках ТАСС.
О чем идет речь?
1
Находящийся на рассмотрении в Госдуме законопроект вносит поправки в законы "О кредитных историях" и "О потребительском кредите (займе)" и дает гражданам возможность ограничивать самих себя во взятии банковских кредитов и микрофинансовых займов. Данное ограничение отмечается в кредитной истории гражданина, после чего финансовые организации должны отказывать ему в предоставлении новых ссуд. Кстати, в отличие от обычной практики, когда кредитные организации не объясняют причин отказа, в данном случае они должны указывать, что отказ произошел именно из-за самозапрета.
Для чего это делается?
2
Изменения в законодательстве, которые предлагает внести законопроект, по словам его авторов, призваны защитить граждан от действий финансовых мошенников. В первую очередь — от тех, кто с помощью социальной инженерии (то есть набора психологических и технических манипуляций, побуждающих жертву совершать определенные действия даже вопреки собственным интересам) или прямого обмана выведывает персональные данные граждан, а потом, воспользовавшись ими, оформляет от их имени кредиты или крадет деньги с кредитных карт. По данным Банка России, за первые шесть месяцев 2023 года мошенниками было совершено порядка 530 тыс. операций без согласия клиента на сумму более 8,1 млрд рублей. Примерно половина (45–50% в зависимости от инструмента) этих операций совершалась с помощью социальной инженерии. Кроме того, еще в 2022 году регулятор зафиксировал увеличение количества случаев "мобильного мошенничества" и значительный рост обращений граждан, связанных с получением (и дальнейшим хищением) денег мошенниками от имени гражданина "посредством дистанционных каналов взаимодействия с кредитными организациями". При этом процент возврата законным владельцам их средств составляет всего 4,5%.
Когда заработает новый закон?
3
Законопроект был подготовлен и внесен в Госдуму еще в апреле. Был шанс, что его успеют рассмотреть еще в начале лета, однако в итоге даже рассмотрение в первом чтении состоялось ближе к середине октября. Возможно, закон успеют принять до конца нынешнего года, но в любом случае он должен вступить в силу с 1 июля 2024 года.
Каким образом оформляется самоограничение?
4
Гражданин, желающий ограничить свои (а заодно и чужие несанкционированные) возможности в получении кредитов, сможет сделать это через портал "Госуслуги". Он должен будет направлять соответствующее уведомление в бюро кредитных историй. В свою очередь БКИ должны будут вносить в кредитную историю сведения об установлении запрета в течение суток после обращения. Если же у гражданина отсутствует доступ в интернет, он может получить доступ к "Госуслугам" в МФЦ.
Как отмечают авторы законопроекта, в нем прописан дифференцированный подход. Ограничить можно будет как все варианты кредитования, так и отдельные виды потребительских займов. Также можно будет ввести запрет на способы заключения договора. Например, запретить делать это онлайн, оставив возможность оформлять кредит только при непосредственном посещении офиса банка.
Услуга для граждан будет бесплатной. Но ее обязательным условием станет использование СНИЛС. Его необходимо будет указывать в заявлении на установление запрета и представлять при оформлении договора кредитору, чтобы он мог по нему проверить, не установлен ли у потенциального заемщика запрет.
Как отменить ограничение?
5
Процедура отмены ограничения — точно такая же, как и его введение. Единственное условие — это можно сделать не раньше, чем через два дня после установки запрета. Кроме того, по словам председателя думского комитета по финансовому рынку, одного из инициаторов законопроекта Анатолия Аксакова, необходимо предусмотреть еще один "период охлаждения" — срок между отменой самоограничения и появлением возможности заключать новые договоры на получение потребкредитов. По словам депутата, такой подход "позволит гражданину еще раз подумать, нужно ли ему брать кредит".
Если кредит все равно выдадут?
6
Если финансовая организация упустит из виду ограничения, которые сам для себя ввел гражданин, и заключит с ним договор потребительского займа, она должна будет максимально оперативно расторгнуть этот договор, как только ей станет известно о самозапрете. Если же этого не произойдет, кредитор в дальнейшем не сможет требовать от заемщика исполнения им обязательств по этому договору.
Готовы ли граждане к самоограничениям?
7
Тем временем большинство сограждан считают самоограничение по кредитам мерой правильной. По результатам опроса финансового маркетплейса "Выберу.ру", положительно инициативу оценили более 50% опрошенных россиян. 40% готовы применять этот инструмент, чтобы обезопасить себя от финансовых мошенников. Еще 26% участников опроса относятся к этой инициативе нейтрально, и лишь 17% — скептически, поскольку считают, что в борьбе с мошенниками необходимы другие меры. Между тем, по данным ЦБ РФ, с января по июль 2023-го удалось предотвратить 8,2 млн несогласованных операций на сумму 1,6 трлн рублей.
Какие еще меры защищают граждан?
8
С 1 октября 2022 года граждане — клиенты банков получили право отключать дистанционное оформление кредитов, а также онлайн-переводы, или устанавливать по ним предельные суммы и вообще самостоятельно выбирать, какой набор услуг они хотят видеть в своем личном кабинете или мобильном приложении. При этом банки обязаны идентифицировать устройство, с которого их клиент пользуется онлайн-банкингом. Это делается для того, чтобы, даже завладев паролем, злоумышленники не могли войти в личный кабинет клиента со своего телефона (или другого девайса). До октября прошлого года эта услуга была рекомендательной, хотя некоторые банки ее использовали. Но вот уже больше года, как она носит обязательный для всех характер.
Еще одна мера защиты от мошенников может быть введена в скором времени. В СМИ прошел ряд сообщений о том, что готовится законопроект, по которому россияне для совершения дистанционных финансовых операций смогут привлекать доверенных лиц. В том числе это коснется и самозапретов на кредиты. Гражданин сможет не просто блокировать себе возможность получения кредита, но и ставить условие — выдавать кредиты можно, но только при подтверждении доверенным лицом. Ожидается, что этот проект также скоро будет направлен в Госдуму.
Евгений Мазин