На Камчатке зафиксировали завершение активной фазы извержения Ключевского вулкана

По прогнозу ученых, вершинное извержение продолжится еще некоторое время

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Активность Ключевского вулкана на Камчатке резко снизилась, ученые предполагают, что вершинное извержение еще продолжится некоторое время в более спокойном режиме.

"Сегодня фиксируется резкое уменьшение амплитуды вулканического дрожания, - сообщает Telegram-канал Камчатского отделения ФИЦ ЕГС РАН. - Это говорит о том, что пароксизмальная фаза извержения вулкана Ключевская сопка завершилась. Самый вероятный сценарий развития ситуации предполагает, что вершинное извержение еще продолжится некоторое время в более спокойном режиме. Сохранится опасность на постройке вулкана и в ближайших окрестностях, а также для авиалиний. Возможен сход грязекаменных потоков, но их интенсивность также должна ослабевать".

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек. Утром он выбросил пепел на высоту до 11 км.