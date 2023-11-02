В Мурманской области горнолыжный сезон планируют открыть 5 ноября

"Большой Вудъявр" станет первым среди популярных снежных курортов России, открывшим сезон катания в начале последнего месяца осени

МУРМАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Старт работы горнолыжного курорта "Большой Вудъявр" в горах Хибины недалеко от Кировска в Мурманской области запланирован на 5 ноября, сообщили ТАСС в региональном комитете по туризму. "Большой Вудъявр" станет первым среди крупнейших и популярных горнолыжных курортов России, открывшим сезон катания в начале последнего месяца осени.

Зимой 2022 года Эсто-Садок на Красной Поляне (Сочи, Краснодарский край), Шерегеш (Кемеровская область) и Кировск (Мурманская область) возглавили топ-10 городов-популярных горнолыжных курортов России. Также в десятку вошли Южно-Сахалинск с курортом "Горный воздух" (Сахалин), Архыз и Домбай (Карачаево-Черкесская Республика), Терскол (Эльбрус, Кабардино-Балкария), Белокуриха (Алтай), Губаха (Пермский край) и Хвалынск (Саратовская область), согласно данным российского сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

"Новый горнолыжный сезон в Мурманской области открывается 5 ноября. В Кировске на курорте "Большой Вудъявр" катание начинается на трассах северного склона. Первые вечерние катания этого сезона состоятся 5 ноября, далее каждую пятницу и выходные дни. Количество дней будут увеличивать по мере накопления снега", - сказал собеседник агентства.

Как отметили представители горнолыжного курорта "Большой Вудъявр", техническое открытие сезона может состояться и 4 ноября, но это будет зависеть от погоды, а с 6 ноября посадка на канатные дороги Северного склона начнется с 9 утра по мск. Прокат, служба инструкторов, ячейки, камеры хранения, онлайн-магазин и другие сервисы будут доступны с первого дня нового зимнего сезона.

Как в мае сообщал директор курорта Александр Сергиенко, по итогам сезона 2022-2023 годов, продолжавшегося более 200 дней, "Большой Вудъявр" посетило порядка 335 тыс. человек. Количество гостей увеличилось за год на 25% и стало рекордным. Прошедший сезон в Хибинах начался раньше всех в России, и благодаря вводу в эксплуатацию второй очереди системы искусственного снегообразования зона раннего катания достигла почти 5 км.

О раннем открытии сезона в других регионах России

По данным официальных сайтов горнолыжных курортов России, из топ-10 популярных курортов зимы 2022 года новый сезон в последний месяц осени также начнется в Шерегеше. Он стартует 18 ноября мероприятием "Шерегешфест. Первооткрыватели". На склонах Эльбруса очередной сезон тоже может начаться в ноябре, однако официальных данных о его открытии пока нет.

А склоны Уральских гор уже ждут любителей горнолыжного спорта. Несколько комплексов произвели техническое открытие с конца октября. Это "Уктус" и "Пильная парк" в Свердловской области, где с 3 ноября также открывается "Гора Белая". В Башкирии 1 ноября начал работу курорт "Абзаково", а с 4 ноября в Челябинской области откроется "Солнечная долина". Саянские горы в Красноярском крае порадуют открытием сезона уже в эти праздничные выходные. 4 и 5 ноября начнут работать трассы базы отдыха "Ергаки".

На Северо-Западе России раньше всех горнолыжный сезон открыли в Ленинградской области, где с конца октября работают трассы курорта "Красное озеро", а с 3 ноября покататься на сноубордах и горных лыжах можно будет в "Золотой Долине".

Трассы "Большого Вудъявра" общей протяженностью более 30 км расположены на южном и северном склонах горы Айкуайвенчорр горного массива Хибины в Мурманской области. В 2021 году здесь открылся панорамный ресторан "Плато", который является самым высокогорным архитектурным сооружением на Северо-Западе России. Инвестиционный проект по созданию современной горно-спортивной инфраструктуры в Хибинах и развитию туризма на территории Мурманской области реализуется компанией "ФосАгро" и кировским филиалом АО "Апатит" совместно с федеральными и региональными структурами.