В ЕАО нарушителей пожароопасного режима оштрафовали на 200 тыс. рублей за осенний период

К ответственности привлекли 37 человек

ТАСС, 2 ноября. Сумма штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в осеннем периоде пожароопасного сезона в Еврейской автономной области (ЕАО) составила 200 тыс. рублей. К ответственности привлечены 37 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе территориального управления МЧС.

"В осеннем периоде пожароопасного сезона сотрудниками Главного управления МЧС России по ЕАО проведено более 209 рейдовых мероприятий. В целях предупреждения нарушений требований пожарной безопасности объявлено 81 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований пожарной безопасности. За нарушения требований пожарной безопасности составлено 39 протоколов об административных правонарушениях, установлено два лица, виновных в возгорании сухой растительности, вынесено 37 постановлений о назначении наказаний, из них в виде штрафа - 36 на общую сумму 200 тыс. рублей, в виде предупреждения - одно", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что особый противопожарный режим действует в регионе до 5 ноября, однако на четверг прогнозируется сильный снег, который фактически завершит опасный период.

Осенью сотрудники МЧС провели более 2 тыс. бесед и инструктажей, распространили более 2,2 тыс. памяток о соблюдении требований пожарной безопасности.

Пожароопасный сезон на территории области открыт с 20 марта. С начала года зарегистрировано 129 лесных пожаров на общей площади более 211 тыс. га. На особо охраняемых природных территориях зарегистрированы два лесных пожара площадью более 26 тыс. га. По данным спутникового мониторинга, с начала года на территории области выявлено 2 246 термических точек, из них 1 270 - на расстоянии 5 км от населенных пунктов.

По итогам проверок, в том числе проводимых с органами прокуратуры, главам органов местного самоуправления вручено 22 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, составлено 22 протокола об административных правонарушениях в отношении муниципальных образований и их глав (10 юридических лиц, 12 должностных лиц). К административной ответственности привлечены 23 органа местного самоуправления - 22 в виде предупреждения и одно в виде штрафа на сумму 150 тыс. рублей. Административную ответственность понесли 11 глав поселений - 10 получили предупреждения, один оштрафован на 30 тыс. рублей. Основным нарушением требований пожарной безопасности в населенных пунктах является не своевременная уборка сухой растительности.

Весной из-за нарушений требований пожарной безопасности составлено 147 протоколов об административных правонарушениях - 9 в отношении юридических, 34 в отношении должностных лиц и 104 граждан. Установлено 13 виновных в возгорании сухой растительности, вынесено 142 постановления о назначении наказаний, из них - 52 штрафа сумму 610 тыс. руб.