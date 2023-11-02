В Москве ожидаются дождь и до плюс 9 градусов

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с дождем ожидается в Москве в четверг. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 7 до плюс 9 градусов. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от плюс 5 до плюс 10 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус 2 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Подмосковье с 09:00 до 21:00 из-за дождя, местами сильного.