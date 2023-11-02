2 ноября, 03:02

В Москве ожидаются дождь и до плюс 9 градусов

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с дождем ожидается в Москве в четверг. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 7 до плюс 9 градусов. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от плюс 5 до плюс 10 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус 2 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Подмосковье с 09:00 до 21:00 из-за дождя, местами сильного. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация