В России предложили показывать ролики о бойцах СВО в кинотеатрах перед фильмами

По мнению авторов инициативы, это поспособствует поднятию "духа патриотизма среди граждан РФ"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов направила письмо на имя министра цифрового развития Максута Шадаева с предложением рассмотреть вопрос об увеличении обязательного предела годового объема социальной и патриотической рекламы, в том числе с участниками СВО, с 5 до 10%, что позволит транслировать ее в кинотеатрах перед показом фильма. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

В соавторах письма значатся Яна Лантратова, Олег Нилов (оба - "Справедливая Россия - За правду"), Шолбан Кара-оол, Нина Останина (оба - "Единая Россия"), Ярослав Нилов (ЛДПР) и другие. В обращении к главе Минцифры депутаты рассказали, что с этой инициативой к ним обратился президент социального телемагазина Shop&Show, член генсовета бизнес-объединения "Деловая Россия" Олег Воробьев.

"Уважаемый Максут Игоревич! В наш адрес поступило обращение с предложением в рамках федерального закона "О рекламе" увеличить обязательный для рекламораспространителя предел годового объема распространяемой им социальной рекламы с 5 до 10%, наполнив его при этом актуальной социальной повесткой", - говорится в письме.

Как следует из обращения, увеличение предела годового объема позволит осуществлять более широкое освещение и поддержку благотворительной и иной социально ориентированной деятельности. "Кроме того, указанная инициатива позволит продемонстрировать успехи наших бойцов - участников специальной военной операции с передовой не только на ТВ, но и в кинотеатрах", - сказано в документе.

По мнению инициаторов, демонстрация социальных и новостных роликов с участием бойцов СВО, в том числе в кинотеатрах, "будет отвечать не только потребностям в формировании духа патриотизма среди граждан РФ и стратегическом воспитании уважающей себя и свою Родину молодежи, но и поставленным руководством страны задачам СВО", - говорится в письме.

"С учетом изложенного и в связи с подготовкой соответствующих изменений в действующее законодательство просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами рассмотреть инициативу по увеличению обязательных 5%, выделенных под социальную рекламу, до 10%, направив их на актуальную социальную повестку, в том числе отвечающую задачам специальной военной операции, и представить позицию министерства по данному вопросу", - заключили депутаты.