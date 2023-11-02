В Иркутске выпала треть месячной нормы снега

По прогнозу синоптиков, продолжительные осадки ожидаются 4 ноября

ИРКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Треть месячной нормы снега выпала в Иркутске за первые дни ноября. Об этом сообщила ТАСС начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

"По Иркутску за весь снегопад выпало 7,5 мм осадков при декадной норме в 7 мм и месячной норме в 20 мм. То есть чуть больше чем за сутки выпала третья часть месячной нормы или свыше декадной нормы", - сказала собеседница агентства.

В городе минувшей ночью вели расчистку дорог, утром службы приступили к уборке снега с тротуаров, остановок, в парках и скверах.

По прогнозу синоптиков, продолжительные осадки также ожидаются 4 ноября.

Снегопад начался в городе в ночь на 1 ноября, продолжался днем в среду и в ночь на четверг.