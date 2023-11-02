В Иркутске по решению суда у частного собственника изымут памятник первому водопроводу

Водокачку передадут в областную собственность

ИРКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Суд в Иркутске удовлетворил иск областной службы по охране объектов культурного наследия об изъятии из частной собственности исторической водокачки, которая была построена в 1905 году, когда город восстанавливали после крупнейшего в его истории пожара. Об этом сообщила ТАСС заместитель руководителя службы Мария Назарова.

"Исковое заявление об изъятии объекта культурного наследия регионального значения "Общегородская водокачка" удовлетворено", - сообщила Назарова.

Служба подавала иск к собственнику памятника - местному предпринимателю - в связи с тем, что владелец не принимал мер по сохранению объекта культурного наследия. Когда частное лицо приобрело водокачку и сколько лет она находилась в частных руках, в службе не уточнили. Несколько десятилетий памятник стоит заброшенным. В разные годы высказывались идеи разместить в здании кафе или планетарий. Владелец пытался водокачку продать, а служба по охране объектов культурного наследия много лет вела с собственником судебную тяжбу, стремясь обязать его принять меры по сохранению памятника. Водокачка будет изъята в областную собственность.

Водокачка, которая стоит в центре города, с 1990 года является объектом культурного наследия. Это памятник первому водопроводу Иркутска. В 1879 году крупный пожар уничтожил значительную часть города. После этого власти начали создавать инфраструктуру для снабжения Иркутска водой, в том числе с противопожарными целями.