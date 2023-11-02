2 ноября, 04:19

"Ведомости": в вузах новых регионов России появились электронные зачетки

Министерство науки и высшего образования РФ в марте утвердило перечень из 29 вузов в новых регионах, которые смогут выдавать дипломы о высшем образовании российского образца

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Университеты ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей начали подключать к электронной образовательной платформе, через которую студенты смогут смотреть расписание и данные зачетной книжки, редактировать документы и слушать видеолекции. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на рассылку в вузы от оператора платформы, разработанной "Ростелекомом".

"В вашем вузе реализуется проект Министерства науки и высшего образования РФ по внедрению типового облачного решения образовательной организации", - приводят сообщение рассылки "Ведомости".

Как уточняет издание, проект запущен в 11 вузах.

В марте Министерство науки и высшего образования РФ утвердило перечень из 29 вузов в новых регионах, которые смогут выдавать дипломы о высшем образовании российского образца. 

Теги:
РоссияДНРЛНРЗапорожская областьХерсонская область
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