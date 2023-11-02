В Белгородской области сформировали 380 отрядов добровольных народных дружин

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, 8 ноября пройдут комплексные учения

ТАСС, 2 ноября. Добровольные народные дружины Белгородской области в настоящее время насчитывают 380 отрядов, более 7 тыс. человек. Они проведут комплексные учения 8 ноября вместе с представителями власти, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Комплексные учения мы будем проводить по подготовке добровольных народных дружин 8 ноября вместе с поселковыми администрациями, с районными администрациями, вместе с силовыми структурами, которые расположены на территории Белгородской области. Добровольные народные дружины особенно нам помогли в первый месяц специальной военной операции, когда обеспечили общественный порядок в приграничных территориях. Сейчас у нас 380 отрядов, более 7 тыс. человек. Уверен, что учения пройдут успешно", - написал он.

По его словам, учения позволяют формировать навык, который региону необходим как прифронтовому, приграничному по отражению возможных агрессий со стороны Вооруженных сил Украины. Гладков также отметил, что в этом году прошли комплексные проверки системы оповещения региона в марте и октябре. "По их итогу на 70 млн рублей было закуплено дополнительное оборудование только для Шебекинского округа и Валуйского округа. Из резервного фонда около 20 млн было выделено. Устройства системы оповещения закуплены, устанавливаются, и, конечно, будем и дальше продолжать проводить подобные проверки", - добавил он.