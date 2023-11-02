В Хакасии из-за снега и гололеда ограничили движение пассажирских автобусов

Ограничение на выпуск транспорта касается всех направлений, кроме села Беи и федеральной дороги

ТАСС, 2 ноября. Движение пассажирских междугородних автобусов частично ограничили в Хакасии, на дорогах республики наблюдается снег и гололед. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД региона.

"Выпуск автобусов ограничен во всех направлениях, кроме [села] Беи и федеральной дороги", - сообщили в ведомстве, добавив, что сейчас на большинстве дорог снег и гололед и эти ограничения вводятся для безопасности дорожного движения. Также в ведомстве отметили, что водителей пассажирских автобусов, следующих по федеральной автотрассе, предупреждают о необходимости соблюдать скоростной режим в таких погодных условиях.

По данным Гидрометцентра, на 10:00 (6:00 мск) в Абакане идет ливневый снег, температура воздуха минус 2,1 градуса.