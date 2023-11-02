2 ноября, 04:58

На Камчатке возобновили движение по дороге, на которую сошел сель

Работы по восстановлению дорожного полотна продолжаются, работает инженерная техника

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Движение по участку трассы Мильково - Ключи - Усть-Камчатск, на который 1 ноября сошел сель с Ключевского вулкана, возобновлено. На дороге все еще работает инженерная техника, сообщает ГУ МЧС России по региону.

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"Возобновлено движение для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск с 153 по 187 км (от поворота на село Эссо до поселка Козыревск). Вместе с тем на месте продолжаются работы по восстановлению дорожного полотна, работает инженерная техника. Ранее был открыт проезд для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск от поселка Козыревск до поселка Ключи", - говорится в сообщении.

Часть единственной автотрассы регионального значения, ведущей в Усть-Камчатский муниципальный район на Камчатке, закрыли 1 ноября из-за схода селевых потоков с Ключевского вулкана. 

Теги:
РоссияКамчатский край
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