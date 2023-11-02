2 ноября, 05:03

В Москве в офисах "Мои документы" будут принимать СНИЛС в виде штрихкода

Речь идет об использовании приложения "Мой id"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. СНИЛС теперь можно предъявлять в столичных офисах "Мои документы" в виде штрихкода с помощью приложения "Мой id", сообщили на сайте мэра Москвы.

"Ранее сотрудники центров могли внести номер СНИЛС только вручную, а посетителям приходилось диктовать его или предъявлять оригинал документа. Теперь же достаточно показать штрихкод в приложении "Мой id" на экране смартфона. Сотрудник считает его специальным сканером, данные СНИЛС автоматически попадут в информационную систему. Москвичам больше не придется беспокоиться о том, что документа нет с собой", - привели в сообщении слова заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрия Иванова.

Как отмечается на портале, электронная версия документа не заменяет оригинал, который все-таки нужно предоставлять в определенных случаях.

Мобильное приложение "Мой id" дает возможность быстро посмотреть данные своих документов. Это может понадобиться при заполнении бланков и онлайн-форм, а также для передачи нужных сведений или оформления некоторых городских услуг. Сервис автоматически синхронизируется с городскими информационными системами и отображает данные, которые указаны в личном кабинете пользователя на mos.ru или были использованы при получении госуслуг. 

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