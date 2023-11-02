Депутат ГД предложила ввести анонимные опросы для выявления буллинга в школах

Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова заявила, что собирать данные можно через информационные системы "Госуслуги" или "Моя школа"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ежегодный анонимный опрос для российских школьников необходимо ввести, чтобы получить достоверную информацию о распространенности буллинга в конкретных общеобразовательных организациях. Обращение с таким предложением член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди") направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

В письме депутат привела данные экспертов о том, что травля и издевательства со стороны сверстников входят в число основных причин негативного отношения детей к школе. Согласно другим исследованиям, 80% подростков отмечают, что самым распространенным местом, где они сталкиваются с буллингом, являются именно школы, указала Скрозникова.

"Считаю необходимым рассмотреть возможность проводить в общеобразовательных организациях ежегодные анонимные опросы среди обучающихся о распространении травли и издевательств. На основе полученных данных будет возможно сравнивать общеобразовательные организации на основе индекса, выделять школы "группы риска" и, наоборот, - школы, носители лучших практик. Такой индекс можно было бы назвать "Индекс дружелюбия школ", - написала депутат в письме.

По ее словам, собирать данные можно через информационные системы "Госуслуги" или "Моя школа". Скрозникова считает, что таким образом у органов власти появится возможность выявлять наиболее неблагополучные школы и направлять в них педагогов-психологов для профилактики буллинга среди учеников.