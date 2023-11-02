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Международная выставка-форум "Россия"

На подготовку выставки-форума "Россия" потребовалось семь месяцев

Гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова отметила, что Expo-2020 в Дубае готовилась восемь лет

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Подготовка экспозиций для Международной выставки-форума "Россия", которая стартует 4 ноября на площадке ВДНХ, заняла семь месяцев, сообщила в интервью ТАСС генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

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"Президент подписал указ о ее [выставки-форума] проведении в конце марта. Семь месяцев ушло на подготовку мероприятия. За этот срок нам нужно было согласовать, подготовить и построить 131 экспозицию. Это все 89 регионов России, все ведущие министерства и корпорации, общественные организации", - сказала Виртуозова.

Она отметила, что Expo-2020 в Дубае готовилась восемь лет. По ее словам, выставка продлится пять месяцев. Предусмотрены деловая, культурная, образовательная программы.

"9 ноября на выставке стартуют национальные свадьбы - всего их будет более 30. Например, приедут ребята из Чувашии, их родственники. Невеста нарядится в красивое национальное платье, обязательны украшения и головной убор. Планируется и национальное блюдо, запеченный творог Чигит (Чакат), которое должен первым преломить жених. А еще будет и космическая свадьба. Ребята познакомились на космодроме Восточный - они там работают. Их лично поздравит губернатор Амурской области Василий Орлов, а само бракосочетание пройдет в павильоне "Космос", - поделилась Виртуозова.

Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России. 

Теги:
РоссияМоскваМеждународная выставка-форум "Россия"
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