Гости из СНГ и Латинской Америки посетят выставку-форум "Россия"

Организаторы ждут на площадке все дружественные страны, с которыми "налажено межправительственное сотрудничество, культурный и образовательный обмен", отметила гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Гости из стран СНГ и Латинской Америки ожидаются на международной выставке-форуме "Россия", сообщила в интервью ТАСС генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

"Сегодня сложно перечислить все страны, которые приедут к нам в гости. Во-первых, мы ждем, безусловно, представителей из стран СНГ. У этих стран есть свои павильоны на ВДНХ", - сказала Виртуозова.

По ее словам, организаторы ждут на площадке все дружественные страны, с которыми "налажено межправительственное сотрудничество, культурный и образовательный обмен". "Это страны Латинской Америки, арабского мира. Мы ждем всех, кто любит Россию, кто хочет узнать ее еще лучше", - отметила Виртуозова.

Мероприятие будет проходить с 4 ноября до 12 апреля на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.