2 ноября, 05:42,
обновлено 2 ноября, 06:35

Авиарейс из Челябинска в Шарм-эш-Шейх задержали почти на девять часов

Причиной стало закрытие воздушного пространства Египта

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Закрытие воздушного пространства Египта стало причиной задержки рейса из Челябинска в Шарм-эш-Шейх почти на девять часов, сообщили ТАСС в справочной аэропорта Челябинска.

"Причина - закрытие воздушного пространства Египта", - сказала собеседница агентства.

По данным онлайн-табло челябинского аэропорта, рейс номер ZF 953 Челябинск - Шарм-эш-Шейх должен был отправиться по расписанию в 03:45 (01:45 мск) 2 ноября. Расчетное время: 12:30 (10:30 мск) 2 ноября.

В пресс-службе уральской транспортной прокуратуры сообщили журналистам, что региональным подразделением надзорного органа организована мобильная приемная в аэропорту. Кроме того, представители авиакомпании ведут работу по размещению пассажиров рейса в гостиницы.
  

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