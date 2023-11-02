В Киргизии открылся первый центр поддержки изучения русского языка

Он начал работу в здании Чуйской областной библиотеки

БИШКЕК, 2 ноября. /ТАСС/. Первый в Киргизии центр поддержки изучения русского языка открылся в республике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе представительства Россотрудничества в Киргизии, которое занималось реализацией этого проекта.

"Церемония открытия первого такого центра состоялась в городе Кант (Чуйская область)", - заявил представитель пресс-службы. Новый центр начал работу в здании Чуйской областной библиотеки.

В общей сложности при поддержке Россотрудничества в Киргизии будут функционировать три центра изучения русского языка. Помимо центра в Канте они будут находиться в Нарынском государственном университете (Нарынская область) и в Таласском государственном университете (Таласская область).

"Речь идет о новых современных образовательных пространствах, где можно будет изучать русский язык, знакомиться с культурой России и Кыргызстана, проводить творческие встречи и дискуссии", - пояснила ранее пресс-служба представительства. Россотрудничество предоставило центрам необходимую мебель, оборудование и литературу. Помощь в их оснащении также оказали фонд "Русский мир", компания "Альянс Алтын" и Нарынский госуниверситет.

"Рассчитываем, что создание центров позволит значительно улучшить возможности для изучения русского языка, повысит доступность качественной учебной художественной литературы, сами центры станут местом притяжения для молодежи и всех, кто интересуется русским языком, Россией, возможностями образования в России. Центры будут открыты не только для студентов, но и для других жителей Нарына, Таласа и Канта", - цитирует пресс-служба заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова.

Участие в церемонии открытия первого ресурсного центра изучения русского языка в Канте приняли представители Министерства образования и науки, Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии, местные органы власти и посольства России в республике.