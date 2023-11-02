Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что позволит городу получить новые связи и наладить сотрудничество с другими городами-участниками в сфере культуры и искусства

ТАСС, 2 ноября. Великий Новгород вошел в программу ЮНЕСКО "Сеть творческих городов", благодаря чему муниципалитет планирует организовать новые выставочные проекты и фестивали. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Друзья, отличная новость: Великий Новгород вошел в "Сеть творческих городов" ЮНЕСКО по направлению "Музыка". По всему миру получили такой статус от ЮНЕСКО 55 новых городов. Мы стали единственным победителем из России", - написал Никитин в своем Telegram-канале.

По его словам, это позволит Великому Новгороду получить новые связи и наладить сотрудничество с другими городами-участниками в сфере культуры и искусства. "Мы победили в номинации "Музыка", что говорит о высоком экспертном потенциале города в этой области. Это очень престижно и заслуженно. Впереди нас ждут новые фестивали и проекты", - добавил Никитин.

На территории Великого Новгорода ежегодно проходит множество мероприятий в сфере культуры и музыки. В их числе - международный юношеский конкурс пианистов имени С. В. Рахманинова, а также международный фестиваль музыкальных древностей "Словиша", которые собирает музыкантов и этномузыкологов из различных регионов России.

"Сеть творческих городов" ЮНЕСКО создана в 2004 году для содействия сотрудничеству между городами, которые определили творчество как стратегический фактор устойчивого городского развития. В 2020 году в программу включили четыре российских города: Ульяновск, Казань, Каргополь и Санкт-Петербург.