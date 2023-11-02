В Москве второй день подряд зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха

В полночь термометры в столице показали плюс 13,3 градуса, что выше прежнего достижения

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Суточный рекорд температуры воздуха в Москве - плюс 13,3 градуса - фиксируют второй день подряд. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Второй день ноября в Москве, как и его предшественник, начался погодным рекордом. Несмотря на начавшееся понижение температуры, запасов тепла хватило, чтобы обновить второй подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха - в полночь термометры в столице показали плюс 13,3 градуса, что выше прежнего достижения", - написал он в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что для 2 ноября рекорд составлял плюс 12,2 градуса и принадлежал 1942 году. Он также добавил, что есть возможность обновления и второго рекорда - самой теплой ночи для 2 ноября, однако для этого нужно, чтобы до 9 часов утра температура воздуха не опустилась ниже 8,5 градуса, а именно столько было во вторую ноябрьскую ночь в 1967 году.