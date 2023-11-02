Город Санья укрепляет контакты Хайнаня и Казахстана в области китайской медицины

Клиника китайской медицины Саньи направила группу специалистов в Алма-Ату с целью предоставить казахстанской общественности возможность воспользоваться альтернативными методами лечения

ХАЙКОУ /Китай/, 2 ноября. /ТАСС/. Курортный город Санья активно содействует укреплению контактов между южнокитайской провинцией Хайнань и Казахстаном в области традиционной медицинской практики. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По ее сведениям, недавно Клиника китайской медицины Саньи направила группу специалистов в Алма-Ату. Цель поездки - предоставить казахстанской общественности возможность воспользоваться альтернативными методами лечения, пропагандировать их среди широких слоев населения этой центральноазиатской страны.

Прибывшие из КНР медики, как отмечается, полностью восстановили работу медицинского центра, созданного несколько лет назад указанной больницей в Алма-Ате. По данным издания, услуги, которые предоставляет группа китайских врачей, пользуются большой популярностью не только среди местных жителей. Некоторые пациенты приезжают на лечение из Узбекистана.

Клиника китайской медицины города Санья открыла алма-атинское представительство в декабре 2017 года. Помимо очных приемов данное подразделение предлагает воспользоваться программой телемедицины. Сейчас в бывшей столице Казахстана работает группа профессионалов во главе с руководителем центра Са Жэнь.