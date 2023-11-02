В Новокузнецке задержали прилет нескольких авиарейсов из-за непогоды

Надзорное ведомство организовало прием граждан, чтобы не допустить нарушений прав пассажиров

КЕМЕРОВО, 2 ноября. /ТАСС/. Несколько авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также в обратном направлении задержаны в аэропорту Новокузнецка из-за непогоды, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Новокузнецка им. Б. В. Волынова объявлена задержка выполнения рейсов авиакомпаний АО "Авиакомпания "Сибирь", ПАО "Аэрофлот" из г. Москвы и в обратном направлении, ООО "Северный Ветер" - из г. Санкт-Петербурга и в обратном направлении с наибольшей продолжительностью более семи часов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что надзорное ведомство организовало прием граждан, чтобы не допустить нарушений прав пассажиров.

По данным синоптиков, в Кемеровской области в регионе продолжается снегопад, порывы ветра достигают 16 м/с, температура воздуха опустилась до минус 3 градусов.