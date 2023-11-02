Рейс из Красноярска в Москву задержали из-за технической неисправности

Вылет самолета перенесли с 03:15 на 14:50 мск

КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Рейс "Аэрофлота" из Красноярска в Москву задержан из-за технической неисправности самолета, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно онлайн-табло аэропорта, вылет самолета перенесен с 07:15 (03:15 мск) на 18:50 (14:50 мск).

"Сегодня в международном аэропорту Красноярска имени Д. А. Хворостовского по причине технической неисправности воздушного судна задержан рейс авиакомпании ПАО "Аэрофлот" в Москву", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство проводит мероприятия по защите прав пассажиров на получение услуг, которые полагаются им из-за задержки рейса.