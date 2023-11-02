Мэры крупнейших городов США потребовали встречи с Байденом из-за миграционного кризиса

По данным Associated Press, они хотят ускорить процесс выдачи разрешений на работу для мигрантов, так как зачастую приезжим приходится ждать трудоустройства более шести месяцев

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Мэры Денвера, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Хьюстона и Чикаго потребовали встречи с президентом США Джо Байденом, чтобы согласовать дополнительные меры поддержки от правительства на фоне продолжающегося миграционного кризиса. Об этом сообщила агентство Associated Press (AP).

"Наши города нуждаются в дополнительных ресурсах, которые намного превышают предложенную сумму [субсидий], чтобы должным образом заботиться о въезжающих просителях убежища", - цитирует агентство коллективное письмо градоначальников к президенту страны. "Полагаться на муниципальные бюджеты нецелесообразно, и это вынудило нас экономить на основных услугах, которые предоставляет город. <...> Хотя мы высоко ценим предложенное дополнительное федеральное финансирование, наши городские бюджеты и местные налогоплательщики продолжают нести основную тяжесть этого продолжающегося федерального кризиса", - говорится в письме.

Как отмечает агентство, мэры хотят ускорить процесс выдачи разрешений на работу для мигрантов, так как зачастую приезжим приходится ждать трудоустройства более шести месяцев, а в отдельных случаях - до десяти лет. Градоначальники также настаивают на расширении прав соискателей и предоставлении им возможности начать работу уже в период рассмотрения заявления. Кроме того, мэры просят правительство учредить региональное управление по миграции, которое смогло бы координировать действия федерального правительства, некоммерческих организаций, чиновников штатов и местного уровня для "лучшего размещения приезжих".

"[Суть] кризиса [заключается] в том, что у нас есть люди, которые отчаянно хотят работать. У нас есть и работодатели, которые отчаянно хотят нанять их. И у нас есть федеральное правительство, которое мешает работодателям, которые хотят нанять сотрудников, которые хотят работать", - приводит агентство слова мэра Денвера Майка Джонстона. "С самого первого дня [кризиса] я говорил, что федеральное правительство должно делать больше", - добавил он.

Как подчеркивает агентство, безработные приезжие создают дополнительную нагрузку на пункты временного размещения, поскольку без разрешения на работу они не могут получить жилье. В Америке опасаются, что выдача слишком большого количества разрешений привлечет в США дополнительные потоки мигрантов, указывает AP. Описывая сложившуюся ситуацию, агентство отмечает, что в Денвере за последнее время число прибывающих мигрантов увеличилось в десять раз, в Чикаго мигранты вынуждены спать в полицейских участках, а в Нью-Йорке для них был выделен один из терминалов для круизных лайнеров.

Меры США по борьбе с миграцией

США объявили о новых мерах борьбы с нелегальной иммиграцией из Латинской Америки. Они предусматривают прежде всего расширение масштабов применения депортации по ускоренной процедуре с пятилетним запретом на попытку повторного въезда в США. Кроме того, было решено, что ежемесячно до 30 тыс. граждан Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа смогут въезжать в США сроком на два года с правом на работу, если в Соединенных Штатах есть лица, обладающие правом приглашать их, а также при условии прохождения проверки со стороны правоохранительных органов. При этом граждан упомянутых четырех стран, незаконно переходящих панамскую, мексиканскую и американскую границы с целью попасть в США, будут депортировать в Мексику, которая согласилась принимать по 30 тыс. человек в месяц.