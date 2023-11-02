Тело экс-премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна кремировали

В знак траура по всей стране приспустили государственные флаги

ПЕКИН, 2 ноября. /ТАСС/. Тело бывшего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна кремировали на мемориальном кладбище Бабаошань на западе Пекина. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Утром председатель КНР Си Цзиньпин, его супруга Пэн Лиюань, члены Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая, а также другие государственные и партийные руководители прибыли на кладбище, чтобы выразить соболезнования членам семьи Ли Кэцяна. Бывший председатель КНР Ху Цзиньтао (2003-2013) направил венок, уточняет Xinhua.

В прощальном зале висел черный баннер, на котором белыми иероглифами было написано "Глубоко скорбим по товарищу Ли Кэцяну". Тело бывшего премьера Госсовета КНР накрыли флагом Компартии Китая, рядом возложили цветы и ветви вечнозеленого кипариса. Присутствующие трижды поклонились перед гробом.

В знак траура государственные флаги КНР приспущены на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь, в Доме народных собраний (парламент), МИД Китая и других государственных учреждениях по всей стране.

Ли Кэцян возглавлял китайское правительство с 2013 по 2023 год. Он умер 27 октября в 00:10 по пекинскому времени (19:10 мск, 26 октября) в Шанхае на 69-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ.