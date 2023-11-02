Более половины опрошенных россиян считают, что в стране есть единство

По данным ВЦИОМ, важность празднования Дня народного единства признают три четверти россиян

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Почти 60% опрошенных россиян считают, что единство в стране есть. Процент является максимальным за все время наблюдений, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Минувший год ознаменовался возрождением народного единства в стране - всего за 12 месяцев доля ощущающих единство выросла почти в два раза, с 31% до 56% (2021 против 2022 года). В ходе октябрьского опроса 2023 года 58% ответили, что в России скорее есть народное единство", - говорится в сообщении исследовательского центра.

Отмечается, что сильнее всего разобщенность ощущалась в 2021 году, когда об отсутствии народного единства в стране говорили 61%, о наличии - лишь 31%. Усиление народного единства за последний год отмечают 45% россиян (2022 год - 49%), ослабление - 21% (2022 год - 17%). Четверть опрошенных считают, что ничего с 2022 года не изменилось (25%).

Важность празднования даты признают три четверти россиян (75%), причем 39% заявили об этом с полной уверенностью, что является максимумом с начала замеров. А доля считающих, что праздники, подобные Дню народного единства, скорее и совсем не важны, сократилась за последний год на 5 п.п, составив в 2023 году 21%.

Об истории происхождения праздника по-прежнему знают немногие. Только 24% опрошенным известно, что праздник был утвержден в память об освобождении столицы от польской интервенции. Более половины опрошенных (59%) затруднились с ответом, другие (16%) назвали День Октябрьской революции 1917 год, распад СССР, День Конституции и прочие события. Уточняется, что уровень информированности о происхождении праздника максимален за всю историю наблюдений. Так, 15 лет назад об освобождении Москвы Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским смогли вспомнить только 13% респондентов.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-спутник" был проведен 28 октября 2023 года. В нем приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.