В ОП РФ заявили о росте уровня доверия граждан власти

Эти тенденции подтверждаются и исследованиями ведущих социологических организаций страны, проведенными в 2023 году

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян ключевым общественным и государственным институтам страны растет в течение последних трех лет. Об этом говорится в проекте доклада о состоянии гражданского общества в России в 2023 году, представленном на итоговом форуме "Сообщество".

"ОП РФ на протяжении последних трех лет отмечает трансформацию общественно-государственного диалога в сторону устойчивого доверительного партнерства, которое выражается в том числе в росте либо сохранении высокого уровня доверия граждан ключевым общественным и государственным институтам страны", - говорится в проекте документа, который есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечают общественники, эти тенденции подтверждаются и исследованиями ведущих социологических организаций страны, проведенными в 2023 году.

Так, согласно ежедневным опросам, которые проводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян, уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина на протяжении 2023 года находился в интервале от 72,6 до 77,9% от общего количества опрошенных. Уровень доверия главе государства на протяжении этого года составлял от 76,7 до 80,9%.

Как отмечается в проекте доклада, 2023 год стал для России не только периодом обретения устойчивости в ответ на внешние вызовы в финансовой, экономической и социально-политической сферах, "но и периодом активного поиска и реализации новых стратегий, позволяющих стране не только адаптироваться в условиях динамично меняющихся правил игры и зачастую односторонней отмены ряда этих правил на международном уровне, но и открывать для себя новые возможности лидерства, в том числе и в рамках международного сотрудничества".

Как отмечают общественники, ключевую роль в этих переменах в последние три года сыграло и гражданское общество.

Кому доверяют россияне

Как отмечается в проекте доклада, по данным социологов, самым влиятельным и одобряемым общественным институтом в стране является армия. "Согласно ежемесячным измерениям ВЦИОМ, в 2020-2023 годы более чем три четверти россиян поддерживают и одобряют деятельность армии. В целом за последние 20 лет наблюдался рост оценки общественной значимости вооруженных сил. Так, в 2003 году роль армии в жизни нашей страны россияне в среднем оценивали в 3,35 балла из 5 возможных, тогда как в 2023 году этот показатель составил уже 4,65 балла", - отмечается в проекте доклада.

Второе место среди общественных институтов по уровню доверия граждан традиционно занимает Русская православная церковь (от 52,3 до 66,9% в разные периоды измерений за 2020-2023 годы).

Третье место занимают правоохранительные органы. Далее идут СМИ, Общественная палата, судебная система, профсоюзы, политические партии.

Как отмечается в проекте доклада, по данным социологов, показатели социального самочувствия (удовлетворенность жизнью и ситуацией в стране), а также оценка общего вектора развития страны не только стабилизировались с начала 2022 года, но и продемонстрировали ощутимый рост в сравнении с 2020-2021 годами. "60% опрошенных в мае 2023 года заявили, что в целом их устраивает жизнь, которую они ведут, что на 7 п.п. больше, чем за аналогичный период 2022 года. 20% респондентов дали нейтральные оценки", - говорится проекте доклада.

О форуме

Форум "Сообщество" ежегодно проводится Общественной палатой РФ начиная с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО.

В 2023 году форумы состоялись в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве пройдет 2-3 ноября, он завершает годовую кампанию. На площадке Музея Победы соберутся гражданские активисты, представители социально ориентированного бизнеса, НКО, органов власти. Они обсудят проект доклада, доработают его на секционных дискуссиях. Итоговая версия документа будет представлена главе государства.

ТАСС - специальный информационный партнер форума и премии "Сообщество".