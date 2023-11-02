Во Владимире намерены построить спорткомплекс для занятий пляжными видами спорта

Сумма инвестиций в проект составит более 450 млн рублей

ТАСС, 2 ноября. Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс построят во Владимире к 2025 году, инвестиции в проект составят более 450 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.

"В нашей области до сих пор нет объектов для круглогодичных занятий пляжными игровыми видами спорта. Хотим построить такой на улице Лакина. Рассчитываем на одновременное пребывание 300 человек", - сообщил глава региона.

По его словам, в конце октября в Минспорта РФ проект успешно прошел отбор по программе государственно-частного партнерства. На строительство комплекса будет выделено 189 млн рублей из федерального бюджета, 33 млн рублей - из областного, 236 млн рублей направит частный инвестор.

Ожидается, что спортивно-оздоровительный комплекс построят в 2024-2025 годах. В нем разместятся крытые теннисные корты, футбольные поля и площадки для занятий пляжными видами спорта, зал для фитнеса и индивидуальных тренировок, бассейн. Также проектом в том числе предусмотрены открытые теннисные корты, временные трибуны на 300 зрителей и помещения для конференций.