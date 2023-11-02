В Петербурге зафиксировали температурный рекорд

Температура воздуха в городе составила плюс 11,7 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Новый температурный рекорд для 1 ноября установлен в Санкт-Петербурге. Накануне воздух в городе прогрелся до 11,7 градуса, что более чем на градус превысило предыдущий максимум от 1934 года, сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"Вчерашний "коварный" циклон смог вынести на Санкт-Петербург такую теплую воздушную массу, что максимальная температура воздуха больше чем на градус перекрыла прошлый экстремум температуры. Наблюдался он в 1934 году, и было тогда в Ленинграде плюс 10,6 градуса. Вчера температура воздуха в городе повысилась до плюс 11,7 градуса", - отметил синоптик.

В четверг, 2 ноября, в Санкт-Петербурге будет около 4-5 градусов, во второй половине дня температура начнет понижаться, и предстоящей ночью в городе будет небольшой мороз. По словам синоптика, в период длинных ноябрьских выходных петербуржцев ждет относительно теплая погода с температурой 5-8 градусов.