На севере Москвы началась реконструкция газопровода

Реконструкция будет проходить в несколько этапов с применением современных технологий и материалов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Работы по реконструкции газопровода развернули на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Мосгаз".

"Столичные газовики начали работы по замене морально устаревших стальных газопроводов на полиэтиленовые. Обновленный газопровод будет питать жилой сектор, а также промышленные и коммунально-бытовые предприятия районов Сокол и Щукино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реконструкция будет проходить в несколько этапов с применением современных технологий и материалов. После получения технического задания и разработки проекта мосгазовцы приступили к первому этапу замены газопровода.

"На сегодняшний день специалисты предприятия ведут работы по прокладке полиэтиленового газопровода, основным преимуществом которого является устойчивость к электрохимической коррозии. Кроме того, трубы покрыты защитной оболочкой из термопластика, позволяющей обеспечить дополнительную защиту поверхности от повреждений при протаскивании трубы через грунт", - добавили в пресс-службе.

Реконструкция газовых сетей низкого давления проводится без отключения потребителей. "Специалисты АО "Мосгаз" заботятся о газовых трубах в каждом районе столицы, стремясь обеспечить безопасность и бесперебойную работу. Именно поэтому в процессе эксплуатации газораспределительных систем проводятся мероприятия по повышению их надежности", - заключили в пресс-службе компании.