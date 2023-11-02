В Белоруссию из России экстрадировали обвиняемую в мошенничестве

По версии следствия, она заняла у 19 знакомых свыше 2,6 млн российских рублей и не вернула

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Гражданка Белоруссии, которая, по версии следствия, заняла у 19 знакомых более 90 тыс. белорусских рублей (свыше 2,6 млн российских рублей) и не вернула, экстрадирована из Российской Федерации, где скрывалась восемь лет. Об этом сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

"Через восемь лет коллеги Союзного государства установили местонахождение 67-летней женщины в Москве и экстрадировали ее в нашу страну. В ходе расследования уголовного дела следователи установили 19 потерпевших, а сумма ущерба превысила 90 тыс. белорусских рублей", - отметили в следственном ведомстве.

По данным следствия, жительница Витебска, работая на руководящих должностях в различных банках города, с 2011 года по апрель 2014 одалживала у своих знакомых крупные суммы денег. Установлено, что потерпевшие в интересах обвиняемой даже оформляли на себя кредиты в банках и передавали ей полученные деньги. Обвиняемая не возвращала долги, а летом 2014 года покинула страну, проинформировали в СК.

Обвиняемой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Белоруссии. С санкции прокурора к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в СК Белоруссии.