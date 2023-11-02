Ко Дню народного единства проведут концерты и викторины для школьников Москвы

Будет организована интерактивная программа, на которой учащиеся узнают об истории возникновения праздника

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Праздничная программа, включающая концерты, интерактивные игры, викторины, показ национальных костюмов, пройдет для московских школьников и их родителей ко Дню народного единства, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В Москве подготовили праздничные мероприятия для школьников и их родителей. 3 ноября в центре детского и юношеского творчества "Радость" пройдет концерт "Мы дети твои, Россия", воспитанники учреждения подготовили многожанровую программу, которая включит танцевальные, вокальные и инструментальные номера, исполнение произведений классических зарубежных и отечественных композиторов и русских народных песен. <...> Центр творчества имени Косарева приглашает на праздничную программу "Мы едины". Посетителей ждет показ национальных костюмов народов России, культурно-историческая викторина и выступления творческих коллективов центра, а также Центра юнармейской подготовки "Дом "Юнармии" и знаменной группы юнармейского отряда школы № 1080", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре "Виктория" 3 ноября будет организована интерактивная программа, на которой учащиеся узнают об истории возникновения праздника, соберут пазл с изображением исторических памятников Кремля. 4 ноября Дом детского творчества на Таганке проведет историческую встречу "Победа, сохранившая святую Русь", а центр "Преображенский" пригласит на открытый вебинар, где дети обсудят с историком Сергеем Подшибякиным, почему в советское время День народного единства не отмечали и почему позже начали. Во Дворце творчества детей и молодежи "На Стопани" 5 ноября пройдет концерт "Возвращение к истокам", на котором гостей ждут традиционные песни и хороводы жителей Курской области.

7 ноября дворец творчества "Неоткрытые острова" проведет интерактивную игру "Дом матушки России", на которой учащиеся будут решать загадки и расшифровывать послания, переданные азбукой Морзе. На некоторые мероприятия нужна регистрация.