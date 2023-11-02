В Москве начался прием заявок на инклюзивный фестиваль для детей и молодежи

В состав команды могут войти дети и представители молодежи от 5 до 20 лет с разными образовательными потребностями

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Прием заявок на открытый Московский фестиваль "1+1": равные условия - равные возможности" для инклюзивных школьных коллективов стартовал в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"1 ноября начался прием заявок на участие в открытом Московском фестивале "1+1": равные условия - равные возможности". Он проходит в девятый раз для инклюзивных школьных коллективов. В состав команды могут войти дети и представители молодежи от 5 до 20 лет с разными образовательными потребностями. Тема этого года - "Мой город Москва", - говорится в сообщении.

Как отметила замдиректора Городского психолого-педагогического центра Москвы Инесса Фокина, слова которой приводятся в сообщении, количество участников мероприятия с каждым годом растет. В прошлом году в нем приняли участие почти 12 тыс. человек из 236 образовательных организаций столицы, 4,5 тыс. из них были дети с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль включает два направления - художественно-творческое и интеллектуально-познавательное. В художественно-творческом участники представят концертную программу, видеотрейлер и афишу к ней. Второе же направление предусматривает создание культурно-познавательного маршрута от школы до исторического объекта столицы, разработку интеллектуальной викторины для пятых - седьмых классов о выбранной достопримечательности, а также съемку видеоролика о проделанной работе.

В пресс-службе добавили, что в апреле 2024 года пройдут интеллектуальная олимпиада и заключительный гала-концерт. Среди задач фестиваля "1+1" - привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями, воспитание толерантности в обществе, приобщение школьников и дошкольников с особенностями в развитии к занятиям в системе дополнительного образования, установление творческих контактов и укрепление дружеских связей.