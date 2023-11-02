В Москве строят корпус цифровых и информационных технологий для университета Плеханова

Центральным ядром корпуса является шестиэтажный атриум сложной формы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Строительство корпуса цифровых и информационных технологий для Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова планируют завершить во второй половине следующего года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Новый учебный корпус общей площадью 23,5 тыс. кв. м на 1,2 тыс. учащихся. Центральным ядром корпуса является шестиэтажный атриум сложной формы. На первом этаже к нему примыкают столовая и конгресс-центр", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что основной массив компьютерных классов, лабораторий и аудиторий предполагается разместить со второго по шестой этажи. Один из этажей займут кафедры, кабинеты и деканаты. "В здании также предусмотрен спортивный блок, включающий универсальные, гимнастические и тренажерные залы. Для проведения конференций и профессиональных встреч в центральном универсальном зале предусмотрена возможность трансформации стен", - добавил он.

Глава стройкомплекса отметил, что в двух подземных этажах разместятся технические помещения и автостоянка на 103 машиноместа. При этом перед новым корпусом планируется обустроить сквер, сделав его доступным для горожан.

"Главный фасад учебного корпуса имеет необычную конфигурацию - он выполнен в форме вогнутой линзы, обращенной к Серпуховской площади. Входная группа подчеркнута колоннами, вытянутыми во всю высоту здания. В перспективе предусмотрена возможность связи здания с соседними учебными корпусами надземными переходами-галереями", - резюмировал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Ранее Москвой было одобрено архитектурно-градостроительное решение объекта, в ноябре 2019 года оформлено разрешение на строительство. В настоящее время на объекте завершены монолитные работы. Строительство нового корпуса ведется по адресу: Большая Серпуховская, вл. 13, стр. 1 на месте снесенного аварийного здания 1930 года за счет средств федерального бюджета.