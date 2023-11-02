В Москве благоустроили более 300 га территорий по итогам голосований жителей

Жители могли отдать свои голоса за решения, предусматривающие озеленение территории возле дома, обустройство детских и спортивных площадок, мест для выгула питомцев

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Территории общей площадью более 300 гектаров благоустроили в Москве в 2023 году по итогам голосований жителей столицы в рамках проекта "Активный гражданин", сообщается на официальном сайте мэра города.

"За время работы проекта "Активный гражданин" прошло более 2,7 тысячи голосований, посвященных благоустройству дворов. На них москвичи высказали свыше 3,8 миллиона мнений. Все решения, принятые "активными гражданами", уже реализованы. Только в этом году с учетом мнения активных граждан благоустроили территории общей площадью более 300 гектаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 125 районах и пяти поселениях столицы появилось свыше 200 детских, детско-спортивных и спортивных площадок с безопасным покрытием. Кроме того, во дворах обновили газоны, клумбы, дорожки, установили новые парковые диваны, качели и карусели для детей, заменили скамейки и урны, высадили кустарники.

Жители могли отдать свои голоса за решения, предусматривающие озеленение территории возле дома, обустройство детских и спортивных площадок, мест для выгула питомцев. Москвичи также выбирали, какие именно скамейки, клумбы, качели и другие малые архитектурные формы следует установить во дворе. Высказать свое мнение в проекте могут жители того района, где находится территория предполагаемого благоустройства. В 2022 году активнее других голосовали москвичи из районов Выхино-Жулебино, Марьино, Люблино, Отрадное и Бибирево, значится в публикации.

"Активные граждане" могли оценить итоги уже проведенных работ. В 182 тематических голосованиях собрано более 3,2 миллиона мнений москвичей. Чаще всего горожане оценивали итоги работ по благоустройству на отлично и хорошо", - добавляется в сообщении.

Проект "Активный гражданин" работает с 2014 года. К нему уже присоединились более 6,6 миллиона человек, прошло свыше 6 тысяч голосований. Решения, которые набирают наибольшее количество голосов, реализуют в городе.