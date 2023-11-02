Кремль поддержал Меликова по теме наведения порядка после событий в Махачкале

Глава Дагестана ранее заявил, что виновные будут привлечены к ответственности, но "гоняться за ведьмами" никто не будет

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Кремль поддерживает позицию главы Дагестана Сергея Меликова в вопросах наведения порядка в регионе после событий в аэропорту Махачкалы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать слова Меликова о том, что виновные будут привлечены к ответственности, но "гоняться за ведьмами" никто не будет.

"Это глава региона, это его прерогатива. Он занимается наведением порядка в своем регионе после такого инцидента", - сказал представитель Кремля. На вопрос, поддерживает ли Кремль главу региона в этом вопросе, Песков ответил: "Разумеется".

Ранее Меликов, комментируя призыв бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова простить участников беспорядков, заявил, что наказаны будут не все, а только те, кто громил аэропорт, применял насилие к сотрудникам полиции или распространял ложную информацию. По его словам, в первую очередь должны быть привлечены к ответственности организаторы и провокаторы, вовлекающие людей в беспорядки, при этом те, кто "просто стоял с флагом Палестины", наказаны не будут.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. В результате беспорядков пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны свыше 80 участников событий.