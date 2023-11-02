Более 2 тыс. вмешательств провели в гибридных операционных трех больниц Москвы

Медучреждения оснащены передовым оборудованием, в том числе ангиографическими комплексами последнего поколения, С-дугами с 3D-визуализацией и другим

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. хирургических вмешательств провели врачи в гибридных операционных, которые работают в трех флагманских центрах больниц Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Гибридные операционные - это самые оснащенные и самые технологичные операционные флагманских центров, их с уверенностью можно назвать сердцем клиник. Они укомплектованы передовым оборудованием, в том числе мощными ангиографическими комплексами последнего поколения, С-дугами с 3D-визуализацией, суперсовременной системой нейронавигации и многим другим. Здесь есть все необходимое, в том числе и для многоэтапных хирургических вмешательств любой сложности, поэтому экстренный пациент с показаниями к гибридной операции не потеряет ни секунды. Всего за время работы трех флагманских центров хирурги разных профилей в гибридных операционных выполнили более 2 тыс. сложнейших высокотехнологичных операций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гибридные операционные позволяют использовать методы эндоваскулярного вмешательства во время открытой операции, что актуально для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями магистральных сосудов и нарушениями нейрохирургического профиля. "Обычно вмешательство, требующее участия разных специалистов, проводят в несколько этапов. Каждый из них занимает некоторое время и может требовать перемещения пациента в другую специализированную операционную. В гибридной весь объем необходимой помощи оказывают на месте в более быстрые сроки", - значится в публикации.

Флагманские центры работают при Городской клинической больнице (ГКБ) имени Вересаева, Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского и ГКБ №15 имени Филатова. Также ведется создание еще трех флагманских центров: в городских клинических больницах имени Боткина и имени Буянова, а также в ГКБ №1 имени Пирогова. "Все они будут работать по новому стандарту экстренной помощи. В его основе - единые медицинские алгоритмы, высокопрофессиональные врачи, самое современное оборудование, передовые технологии и забота о пациентах и их близких", - добавляется в сообщении.