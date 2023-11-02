В Новой Москве построят три поликлиники за счет городского бюджета до конца 2025 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Еще три поликлиники планируется ввести в эксплуатацию на территории Новой Москвы к началу 2026 года. Учреждения будут построены за счет средств, заложенных в адресную инвестиционную программу столицы, сообщил руководитель городского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"В следующем году мы планируем достроить детско-взрослую поликлинику в Филимонковском поселении на 320 посещений в смену, она готова уже на 70%. Кроме этого, у нас в стадии проектирования находятся взрослая поликлиника в городе Троицке и детско-взрослая поликлиника в поселке Птичное Первомайского поселения. Эти объекты мы предполагаем ввести в эксплуатацию к концу 2025 год", - сказал Жидкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в ведомстве, учреждения в Троицке и в Птичном будут рассчитаны на 750 посещений в смену. Во всех новых поликлиниках будут работать врачи по всем основным медицинским специальностям как для взрослых, так и для детей. В зданиях появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Жители смогут получать консультации высококвалифицированных специалистов, проводить диагностику, лечебные и восстановительные процедуры.

"После окончания основных работ на всех объектах специалисты выполнят комплексное благоустройство прилегающей территории с высадкой зеленых насаждений и обустройством газонов. В зданиях организуют посты охраны, установят системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, создадут необходимые условия для маломобильных граждан", - заверили в пресс-службе.

Всего с момента присоединения новых территорий к столице в ТиНАО за счет средств, включенных в Адресную инвестиционную программу города Москвы, построены и введены в эксплуатацию две подстанции скорой медицинской помощи общей мощностью 16 машино-мест и четыре поликлиники общей мощностью почти 2 тыс. посещений в смену. По словам Жидкина, в течение последних лет благодаря строительству новых объектов здравоохранения в ТиНАО осуществлен переход на самые современные стандарты обслуживания граждан. В результате качество оказания медицинской помощи в Новой Москве достигло общего столичного уровня.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ближайшие пять лет в ТиНАО запланировано строительство еще 17 поликлиник и подстанций скорой медицинской помощи. А к 2035 году в Новой Москве планируется ввести 125 объектов здравоохранения. Всего с начала текущего года в столице за счет городского бюджета построено 17 объектов здравоохранения.