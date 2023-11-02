Число публикующихся в Telegram авторов снизилось впервые с 2021 года

В октябре этот показатель составил 11,7 млн

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Количество публикующихся авторов в русскоязычном сегменте Telegram снизилось за последние полгода. Такая тенденция фиксируется впервые с 2021-го, свидетельствует исследование активной аудитории социальных сетей в России в октябре этого года по сравнению с октябрем прошлого года.

"Год к году рост и по авторам, и по контенту показал Telegram (плюс 30% по обоим показателям) и YouTube (плюс 18% по авторам и плюс 22% по контенту). При этом Telegram впервые с 2021 года показал снижение по авторам с весны 2023 года", - сказал директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный, представляя исследование на Brand Analytics Conference 2023.

Так, если в марте этого года в Telegram публиковались порядка 13,7 млн авторов, то в октябре этот показатель снизился до 11,7 млн.

Количество опубликованного контента в русскоязычном сегменте на платформе осенью достигло 791 млн сообщений. Весной этого года количество контента составляло 740 млн сообщений против 711 млн в октябре прошлого года.

"Telegram тоже устал. Казалось, что он будет расти вечно, но это не так. По контенту он вырос, по авторам - нет", - добавил Черный.

Кроме того, согласно данным компании Mediascope, также представленным на конференции, у Telegram самая высокая лояльность пользователей - это соотношение месячной и средней дневной аудитории. Она составляет 68% против 61% у "ВКонтакте" и 55% у YouTube.