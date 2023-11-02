В России ожидаются экстремальные перепады температур зимой

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что "температурный фон будет около и выше нормы"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Грядущая зима в России ожидается достаточно теплой. Однако будут наблюдаться экстремальные перепады температур - оттепели будут резко сменяться сильными морозами, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температурный фон, не только в Москве, но и на европейской территории, азиатской части, в основном будет около и выше нормы. Но экстремальные значения будут наблюдаться", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, в Москве, например, достаточно часто будут чередоваться периоды оттепели и морозов до 15-20 градусов.