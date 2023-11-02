На Останкинской телебашне покажут ролик к открытию на ВДНХ выставки-форума "Россия"

Также праздничные подсветки и тематические трансляции в День народного единства включат на фасадах телебашен в Благовещенске, Великом Новгороде, Грозном, Назрани, Нальчике, Оренбурге, Перми и других городах

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Праздничные подсветки и тематические трансляции включат на фасадах телебашен в городах России в День народного единства. На Останкинской телебашне покажут ролик в честь открытия на ВДНХ выставки-форума "Россия", сообщили ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"4 ноября на Останкинской телебашне появится ролик в честь открытия на ВДНХ выставки-форума "Россия". В выставке, показывающей единство нашей необъятной страны, будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, "тему народного единства с наступлением сумерек подхватят" телебашни в Благовещенске, Великом Новгороде, Грозном, Назрани, Нальчике, Оренбурге, Перми и других городах. "Телебашни озарятся изображениями государственных символов и патриотических образов: триколора, флагов, гербов регионов и городов, георгиевской ленты", - уточнили в пресс-службе.

Так, на медиафасадах телебашен в Челябинске и Ярославле появятся надписи "День народного единства" и "#Мывместе". Телебашни Братска, Костромы, Кызыла, Омска, Сочи, Тамбова, Улан-Удэ "поздравят" горожан бегущей строкой.

"В Брянске на световом панно телебашни будут транслироваться воздушные шары и изображение вращающейся Земли. В Нижнем Новгороде и Новосибирске тематические ролики на телебашнях будут посвящены памяти Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского - предводителей Второго народного ополчения, освободившего Москву от польско-литовских оккупантов в 1612 году", - перечислили в сети.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для достижения важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.