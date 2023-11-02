До 15% школьной программы по литературе отводится на изучение Пушкина

Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, об исключении произведений поэта из школьной программы "не может идти и речи"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Изучение творчества поэта Александра Пушкина достигает 15% школьной программы по литературе в 5-9-х классах, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"В основной школе в каждом классе, с пятого по девятый, 15% отводится на изучение произведений Александра Сергеевича Пушкина. В 10-11-х классах творчество Александра Сергеевича изучается через отношение других авторов к Пушкину. Знакомство с творчеством Марины Цветаевой невозможно без чтения ее произведения "Мой Пушкин". И таких примеров очень много", - сказал он на заседании Патриаршего совета по культуре.

Он подчеркнул, что об исключении произведений Пушкина из школьной программы "не может идти и речи". По словам Кравцова, для детей из новых регионов РФ организованы специальные программы изучения творчества поэта.

Кроме того, министр напомнил, что в России началась подготовка единых государственных учебников, в том числе по литературе и русскому языку. Эта работа завершится до конца 2025 года.