2 ноября, 10:04

Детеныш панды из Московского зоопарка начал слышать и видеть

© Официальный Telegram-канал гендиректора Московского зоопарка

Глаза у панды открылись в начале октября, на 42-й день после ее рождения

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Детеныш панды, который родился в августе в Московском зоопарке, начинает слышать и видеть, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

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"Малышку осмотрели. Все хорошо. Она сегодня много лаяла на нас, пугала. Потому что начала слышать и начала видеть предметы, которые рядом", - написала Акулова.

Как сообщалось, глаза у панды открылись в начале октября, на 42-й день после ее рождения. Она стала реагировать на свет, а вот зрение у детенышей развивается чуть позже, примерно к двум месяцам. 

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© Информационное агентство ТАСС
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