Столичный проект "Мама онлайн" проведет курс по организации мероприятий

Курс "Введение в профессию ведущего мероприятий" будет состоять из четырех бесплатных вебинаров, которые пройдут с 7 по 16 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский проект "Мама онлайн" инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ проведет онлайн-курс "Введение в профессию ведущего мероприятий" об особенностях работы в ивент-индустрии, сообщается на сайте мэра столицы.

"Как написать интересный сценарий для праздника и организовать запоминающееся мероприятие, узнают слушательницы нового дистанционного курса. Его подготовили для городского проекта "Мама онлайн" в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Курс "Введение в профессию ведущего мероприятий" будет состоять из четырех бесплатных вебинаров, которые пройдут с 7 по 16 ноября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участницам расскажут об особенностях работы в ивент-индустрии и объяснят, как построить успешный бизнес в этой сфере. Те, кто прослушают все четыре вебинара, получат электронный сертификат о прохождении курса. На первом занятии, которое состоится 7 ноября, слушательницы узнают, как устроена ивент-индустрия, кому подойдет работа в этой сфере и какие навыки нужны, чтобы организовать яркое мероприятие.

Городской проект "Мама онлайн" начал работать в 2020 году. Он предназначен для женщин с детьми, которые хотят повысить свою квалификацию или освоить новую профессию.