График поездов МЖД изменится в ноябрьские праздники

Электропоезда будут курсировать по расписанию: 3 ноября - пятницы; 4 и 5 ноября - субботы; 6 ноября - воскресенья

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Расписание движения пригородных поездов и экспрессов на Московской железной дороге (МЖД) изменится в ноябрьские праздники. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Для удобства пассажиров в предпраздничные и праздничные дни, с 3 по 6 ноября, Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком ЦППК внесли изменения в расписание пригородных поездов всех радиальных направлений. Электропоезда будут курсировать по расписанию: 3 ноября - пятницы; 4 и 5 ноября - субботы; 6 ноября - воскресенья. В связи с переносом выходных дней внесены корректировки в расписание пригородных электропоездов и экспрессов", - говорится в сообщении.

Московская железная дорога просит пассажиров, планирующих совершать поездки в предпраздничные и праздничные дни, заранее внимательно ознакомиться со всеми изменениями в расписании движения пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".