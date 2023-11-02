Госдума приняла в I чтении проекты о пособиях при выходе из декрета

Право на специальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется за родителем, даже если он решил выйти досрочно на работу до достижения ребенком возраста 1,5 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании в I чтении пакет законопроектов о сохранении пособий по уходу за ребенком до 1,5 года при условии досрочного выхода родителя на работу.

Документы были внесены на рассмотрение палаты парламента правительством РФ 12 октября. Изменения вносятся в законы "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", а также в Трудовой кодекс РФ. Так, согласно документам, право на специальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется за родителем, даже если он решил выйти досрочно на работу до достижения ребенком возраста 1,5 года.

Согласно действующим нормам мать или отец, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, получают ежемесячное пособие, пока ребенку не исполнится 1,5 года, но имеют право на эту выплату, только если не выходят на работу, трудятся на полставки или на дому. В финансово-экономическом обосновании подчеркивается, что дополнительные расходы на реализацию предложенной меры в 2024 году составят 1,4 млрд рублей.

Внедрить такую меру поддержки работающих родителей президент РФ Владимир Путин предложил на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он подчеркивал, что государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой, поэтому выплачивать все декретные пособия следует в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты, "женщины нередко вынуждены выходить из декрета раньше, чем малышу исполнится 1,5 года, в основном это связано с тем, что семье не хватает средств". "По действующему закону, вернувшись на работу, мама автоматически теряет право на пособие по уходу за ребенком. Принятые сегодня Госдумой поправки позволят сохранить выплаты", - подчеркнул политик.

Он обратил внимание, что "средний размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года в 2024 году составит 17,8 тыс. рублей". "Все необходимые средства уже предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы, который Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 15 ноября", - добавил Володин.