В ООН заявили, что на адаптацию стран к изменению климата нужно до $387 млрд в год

Исполнительный директор организации Ингер Андерсен отметила, что в 2023 году изменение климата "стало более разрушительным и смертоносным"

ЖЕНЕВА, 2 ноября. /ТАСС/. Развивающиеся государства нуждаются в инвестициях в размере $215-387 млрд в год до 2030 года на мероприятия по адаптации к изменению климата, однако в действительности средств поступает значительно меньше. Об этом говорится в докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Его публикация приурочена к предстоящей в Дубае с 30 ноября по 12 декабря 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Прогресс в адаптации к климатическим изменениям замедляется по всем фронтам", - отметили в ЮНЕП, обратив внимание, в частности, на сложную ситуацию в развивающихся государствах, где для предотвращения рисков, связанных с меняющимся климатом, ежегодно требуются инвестиции в размере $215-387 млрд до 2030 года, а к 2050 году потребность во вложениях, по прогнозам, возрастет. "Финансовые потребности развивающихся государств сейчас в 10-18 раз больше, чем международные государственные финансовые потоки", - констатировали эксперты.

В предисловии к докладу исполнительный директор Ингер Андерсен напомнила, что в 2023 году изменение климата "стало более разрушительным и смертоносным". "Мир должен срочно сократить выбросы парниковых газов и активизировать усилия по адаптации для защиты уязвимых групп населения. Ни того, ни другого не происходит", - подчеркнула она. По словам Андерсен, даже если выбросы всех парниковых газов сегодня остановятся, "потребуются десятилетия, чтобы прекратились сбои, связанные с изменением климата". На настоящий момент дефицит финансирования на цели адаптации к климатическим изменениям в мире составляет $194-366 млрд, сообщила глава ЮНЕП.

Согласно докладу, за последние два десятилетия 55 государств, являющихся наиболее уязвимыми к изменению климата, понесли суммарные потери в размере $500 млрд. "Эти затраты резко возрастут в ближайшие десятилетия, особенно при отсутствии решительных мер по адаптации", - прогнозируют в ЮНЕП. В организации ссылаются на данные исследований, которые показывают, что каждый миллиард долларов, вложенный в мероприятия по предупреждению наводнений в прибрежных странах, приводят к снижению ущерба на $14 млрд. В ЮНЕП также отметили, что инвестиции в размере $16 млрд в год в сельское хозяйство могут спасти от хронического голода, связанного с изменением климата, 78 млн человек.