ФАДН призвало власти и общественников предотвратить повторение событий в Дагестане

Риски массовых беспорядков в Дагестане из-за конфликта на Ближнем Востоке сохраняются, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Риски массовых беспорядков в Дагестане из-за конфликта на Ближнем Востоке сохраняются, общественные организации и власти должны скооперироваться, чтобы не допустить повторения этих событий, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.

"Должна быть жесткая реакция правоохранительного блока к подстрекателям, к организаторам этих беспорядков. Должны себя показать религиозные организации, муфтият, хотя он с самого начала осудил эти действия и очень взвешенную позицию занимал. Общественные организации и органы власти должны скооперироваться, чтобы не допустить повторения этих событий. К сожалению, пока риски сохраняются", - сказал он журналистам после пленарного заседания международного форума "Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов".

Баринов отметил, что в настоящее время видно, как различные интернет-ресурсы, подогревающие беспорядки, взаимосвязаны между собой. "Один [ресурс] блокируют - тут его [призывы] подхватывают другие, которые, казалось, всегда занимались другими направлениями", - пояснил он.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны более 80 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией. Президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки были инспирированы из-за рубежа.